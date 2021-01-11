شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ابنة شقيقة المطرب على حميدة، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تعرّض لأزمة صحية مؤخرا، نتج عنها ضيق في التنفس وتليف في الكبد وسخونية، الأمر الذي جعله يمكث في منزله بمطروح منذ أيام وحاليا حالته خطيرة وأرجو من الجميع الدعاء له.

وأضافت أنه لا أحد من نقابة المهن الموسيقية تواصل معهم حتى الآن، وأرجو مساعدته، ولم يتواصل معه سوى المطرب مصطفى كامل، الذي يتصل بنا دائما وعاطف إمام.

يذكر أن على حميدة شارك مؤخرا في فيلم قهوة "بورصة مصر"، والذى يجتمع فيه عدد من النجوم، ويشاركه علاء مرسى من بطولة الفنان الكبير حسن حسنى، ولطفى لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، ومحمد لطفى، ومدحت تيخا، وكلوديا، وساندى، ومروة عبد المنعم، وريكو، والمطربة هند طاهر، ورانيا محمود ياسين، وعبد الله مشرف، وهاجر الشرنوبى، وأحمد صيام، وياسر الزنكلونى ومحمد جمعة، إخراج أحمد نور.