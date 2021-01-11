شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة: هادى الجيار كان فنان حقيقى من طراز فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المخرج مجدى أبو عميرة، إننا نعزى الجمهور المصرى والعربى في وفاة فنان حقيقى وهو الفنان هادى الجيار والذى كان له نصيبا كبيرا من اسمه، وكانت الاخلاق تمثل دستور حياته ومن أبرز اعمالة مسلسل "المال والبنون".

وتابع أبو عميرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الفنان هادى الجيار كان فنان من طراز فريد وجميع أعمالة كانت مميزة .

على جانب آخر، كانت الفنانة هالة صدقى، نعت الفنان الكبير هادي الجيار، الذي توفى صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" عن عمر يناهز 71 عامًا.

وكتبت هالة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ورحل تلميذ آخر من مدرسة المشاغبين، للأسف لم أتشرف بالعمل معه ولكن يكفى سيرته الطيبة وحب كل من عمل معه الله يرحمه".