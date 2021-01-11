شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: متصالحة مع نفسى ومع الحياة وعارفة إن لينا وقت وهنمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الديفا سميرة سعيد، فى حوارها مع الزميل على الكشوطى على تلفزيون الخليج 365، "أنا متصالحة مع الحياة ومع نفسى وعارفة أن فى وقت افتراضى بنعيشه الوقت ده أنا عايزة أعيشه وأنا مبسوطة مع نفسى وعايزة اللى حواليا يبقوا مبسوطين، والحمد لله عمرى ما ضايقت حد ولا آذيت حد أو فكر فى حد بشكل يحمل ضغينة".

سميرة سعيد والزميل علي الكشوطي

وأضافت الديفا سميرة سعيد، "أنا مش ست مثالية ولكن بحاول طول الوقت أشتغل على نفسى أن يبقى جوايا خير ليا وللى حواليا وللناس كلها علشان يوم ما اسيب الدينا وامشى ابقى عملت حاجة كويسة واللى حواليا يفتكرونى بالحلو اللى عملته فى حياته".

سميرة سعيد

وفى سياق متصل حقق كليب الديفا سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، وهى الأغنية التى تمزج بين الريجاتون والـ K-pop مع الفيوجن بوب، وهى من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبنانى نضال هانى.

سميرة سعيد

الديفا سميرة سعيد، شاركت مؤخرا فى برنامج The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، كعضو لجنة تحكيم وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، وشارك فى لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

سميرة سعيد

البرنامج انطلق تصويره فى بداية عام 2020، وتأجل عرضه بسبب أحداث لبنان، قبل عرضه مؤخراً وانطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التى تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربى كى يقدموا أصواتهم رغبة فى التفات أحد المدربين لهم.

سميرة سعيد

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد فى مجال تترات المسلسلات كان تتر مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى وكتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.