شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد لتلفزيون الخليج 365: سني كبير لكن بعيش حياتي كأني عيلة صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الديفا سميرة سعيد، ضيفة علي الزميل علي الكشوطي، في حلقة خاصة علي تلفزيون الخليج 365 بمناسبة عيد ميلادها، حيث قالت سميرة سعيد في حوارها: "أنا كبيرة في السن لكن أنا اللي هيجيني في البيت هيلاقيني زي العيلة الصغيرة، عندي 5 كلاب بلعب معاهم أنا وشادي ابني وبنهزر، وأنا هو زي نائر ونئير".

سميرة سعيد والزميل علي الكشوطي

وأضافت الديفا سميرة سعيد، في حوارها مع علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365: "مش واخدة الحياة علي محمل الجد، طبعا عندنا ضغوط ومشاكل لكن مشاكلي بفكر فيها علشان أحلها وطبيعي أن يبقي في مشاكل ومقدرش امنعها لكن لازم يبقي في حل لو معرفتش أحلها النهاردة يبقي أكيد هتتحل بكرة من غير ما أتعب نفسي أو اتعب اللي حواليا وامنحهم طاقة سلبية، بحاول طول الوقت انبسط بالحاجات البسيطة وبندهش زي الأطفال وأبسط الأشياء بتبسطني، ولو جالي أي حاجة بسيطة بنبسط بيها".

سميرة سعيد

وفي سياق متصل حقق كليب الديفا سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، وهي الأغنية التي تمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

سميرة سعيد

الديفا سميرة سعيد، شاركت مؤخرا فى برنامج The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، كعضو لجنة تحكيم وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، وشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

سميرة سعيد

البرنامج انطلق تصويره فى بداية عام 2020، وتأجل عرضه بسبب أحداث لبنان، قبل عرضه مؤخراً وانطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التي تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربي كي يقدموا أصواتهم رغبة في التفات أحد المدربين لهم.

سميرة سعيد

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد في مجال تترات المسلسلات كان تتر مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى وكتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.