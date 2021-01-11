شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر يكشف كواليس خلافه مع الفنان محمد فؤاد بسبب أغنية "فى الحفلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار الكبير حلمى بكر، إنه لم يسمع أغنية الفنان محمد فؤاد "فى الحفلة" والتى أحدثت خلالفا بينه وبين الفنان بسبب تصريحات منسوبة له، قائلا: "لم أصرح بأي شئ حيال الأغنية، سوى أننى لم أسمع الأغنية، وقلت إن الأغنية لو كويسة هيبقى لمحمد فؤاد رصيد عند الجمهور.. ولو أخطأ هيدفع تمن ده.. ولم أقل غير ذلك".

وأوضح: "مش هسمع الأغنية.. محمد فؤاد أستاذ ويعرف يختار لنفسه بس محدش يفرض وصاية ولما تتكلم يا فؤاد اتكلم عنك وماتجبش هانى شاكر فى السكة.. ومانغلطش فى الكلام".

وأوضح بكر، فى تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن هناك فرقا كبيرا بين أغانى الراب والمهرجانات، قائلا: "المهرجانات فن الدجل على الجمهور.. وأنا أعترض فى المهراجانات أحيانا على الكلمات وأحيانا على اللحن وأحيانا على الجمهور.. الجمهور صانع الجيد وبعضه صانع الرديء".

وتابع حلمى بكر: "على وسائل الإعلام إرساء الجيد من الأغانى حتى لا يكون هناك مكان للرديء، لماذا يحمل فن دعارة الغناء رخصة من النقابة؟".