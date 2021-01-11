شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد لتلفزيون الخليج 365: أمنيتى نتخلص من الوباء ونقدر نحضن أهالينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الديفا سميرة سعيد، ضيفة على الزميل علي الكشوطي، في حلقة خاصة عبر تلفزيون الخليج 365 بمناسبة عيد ميلادها، حيث قالت سميرة سعيد في حوارها: "أتمني السنة دي تكون نهاية وباء فيروس كورونا وتكون نهاية المشاكل الصحية التي يعاني منها العالم ونستكمل نشاطنا ونقدر نشوف أهالينا ونحضن أهالينا".

سميرة سعيد

وأضافت الديفا سميرة سعيد: "عام 2020 كان عام صعب علي العالم كله ولكن الصعوبة مزدوجة على الفنان أحنا شعوب عاطفية بنحب الناس وبنحضن بعض ونحب نسلم على حبايبنا وبنحب نبقى جنبهم وعلى المستوى الخاص كفانين حرمنا من مواجهة الجمهور والتواصل معهم على طول شىء صعب ولكن قدرنا نتحايل على الموضوع بأننا نتواصل معاهم من خلال الحفلات الأون لاين".

سميرة سعيد

وفي سياق متصل حقق كليب الديفا سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، وهي الأغنية التي تمزج بين الريجاتون والـ K-pop مع الفيوجن بوب، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

سميرة سعيد

الديفا سميرة سعيد، شاركت مؤخرا فى برنامج The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، كعضو لجنة تحكيم وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، وشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

سميرة سعيد

البرنامج انطلق تصويره فى بداية عام 2020، وتأجل عرضه بسبب أحداث لبنان، قبل عرضه مؤخراً وانطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التي تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربي كي يقدموا أصواتهم رغبة في التفات أحد المدربين لهم.

سميرة سعيد

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد في مجال تترات المسلسلات كان تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" ، والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى وكتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.