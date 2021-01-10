"ديزر" الفرنسية تطلق تجربة موسيقية جديدة في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطلق شركة "ديزر" (Deezer) الفرنسية، برنامج "قعدة مزيكا" عبر واحدة من أشهر الإذاعات المصرية والعربية وهي "نجوم إف.إم" (Nogoum FM).

ويستعرض برنامج "قعدة مزيكا"، المطربين والموسيقيين، الذين يظهرون على الساحة الفنية، ويشقّون آفاقًا جديدة في عالم الموسيقى، أسبوعيًا كل يوم خميس من الساعة العاشرة مساء على راديو نجوم إف إم.



وسيكون النجوم بصحبة الفنانة يسرا الهواري، فيما يحل المطرب أمير عيد، ضيفاً في أولى حلقات "قعدة مزيكا"، وفنانون آخرون، من بينهم نسمة محجوب ودينا الوديدي ومحمد سعيد، وآخرين من ألمع نجوم الموسيقى في مصر والعالم العربي، وستتوفر حلقات البرنامج حصريًا على تطبيق "ديزر" فور إذاعتها.

من جهته، قال مارك أبو جودة، رئيس المحتوى والتسويق الفني وعلاقات شركات الإنتاج الموسيقي لوكالة الأنباء الألمانية: "نعمل بكل جهد وبشتّى الوسائل لتقديم خدمات موسيقية مميزة لكافة عملائنا ومستخدمي تطبيق ديزر، ولأن الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من حياة المصريين قررنا دعم تجربة الاستمتاع بشكل جديد ومع إذاعة لديها القدرة على الوصول إلى شريحة عريضة من الجمهور المتعطش لعالم الأغاني والموسيقى".

وأضاف أبوجودة: "نحن سعداء للغاية لإطلاق برنامج قعدة مزيكا مع إذاعة نجوم إف إم، والتي تعد واحدة من أهم شركائنا في مصر، حيث سيتيح التعاون مع نجوم إف إم تقديم لعملائنا خدمة جديدة وتجرب استثنائية".

من جانبها، أكدت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى، أن "قعدة مزيكا" من البرامج الموسيقية المهمة في الخريطة البرامجية للإذاعة، وأن نجاحه على مدار السنوات الماضية كان الدافع وراء عودته من جديد، خاصة وأن مستمعي الإذاعة تعلقوا بالبرنامج والموسيقى المختلفة التي يتم تقديمها فيه.

وتابعت هالة أن البرنامج يهدف للتركيز على الفرق الموسيقية المهتمة بمزيكا الـ"الأندر جراوند"، والمطربين أصحاب المدارس الموسيقية المختلفة، ويتم ذلك بالتعاون مع تطبيق "ديزر" المتخصص في الموسيقى والأكثر انتشارا.

وديزرDeezer، واحدة من أشهر خدمات البث الموسيقي في العالم، وتمتلك مكتبة موسيقية ضخمة تضم كافة الأنواع والأنماط الموسيقية المنتشرة حول العالم وتنمو هذه المكتبة بشكل يومي ويضاف إليها المئات والآلاف من المسارات الموسيقية كل يوم، ولدى الخدمة أكثر من 16 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم في أكثر من 180 دولة.