شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تبدأ تصوير "قصر النيل" خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تبدأ النجمة دينا الشربينى تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الرمضانى المقبل بعد أسبوع في الديكور الخاص الذى يواصل مخرج العمل خالد مرعى تحضيراته حالياً، وتجسد النجمة دينا الشربينى دور فتاة أرستقراطية خلال فترة الستينيات.

وقد استقر المخرج خالد مرعى على فريق العمل المكون من بجانب دينا الشربينى: ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبرى فواز، ومحمود البزاوى، أحمد خالد صالح، وناردين فرج، وصلاح عبدالله وأحمد مجدى وعمر السعيد ونبيل عيسى ومريم الخشت.

يذكر أن دينا خاضت سباق رمضان الماضى بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب، وهو آخر مسلسل شاركت فيه النجمة الراحلة رجاء الجداوى، كما شارك فى بطولته محمود قابيل، وإنجى المقدم.

فى سياق آخر، انتهت دينا مؤخرًا من تصوير ثلاثة أفلام هى "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر وإخراج أكرم فريد، و"30 مارس"بطولة أحمد الفيشاوى وبمشاركة نيللى كريم ضيف شرف وإخراج أحمد خالد موسى، وكذلك فيلم "القصر المسكوت" بطولة أحمد داود وشريف منير، وإخراج وائل عبدالله، وهو أول فيلم ثلاثى الأبعاد تشهده السينما المصرية.