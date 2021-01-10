شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين أنغام ولطيفة عبر تويتر بسبب فنانة لبنانية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت المطربة أنغام بالشكر إلى الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، حيث كتبت تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت فيها: "أنا معجبة جدًا بهذه السيدة الممثلة الكبيرة تقلا شمعون ياريت حد يبلغها حبي وتقديرى"، وفور نشرها التغريدة ردت الفنانة لطيفة من خلال تغريدة أخرى مؤكدة فيها بأنها ستتولى إبلاغها الرسالة.



الفنانة اللبنانية تقلا شمعون

وقالت لطيفة: "أنا حابلغها يا حبيبة قلبى دى حبيبتى وكلنا معجبين بها فى كل أعمالها عظيمة".



أنغام على تويتر

الأمر التي لم تتجاهله أنغام حيث تطرق الأمر لوصلة حب بين أنغام ولطيفة حين ردت الأولى: "تستاهل كل الحب والتقدير وأنتِ حبيبتي يا لطوف".



لطيفة وأنغام على تويتر

وشاركت النجمة أنغام فى وقت سابق جمهورها ومحبيها بمجموعة صور لها من حفلها الأخير فى مسرح خورفكان فى إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، خلال احتفالات رأس السنة، والذى شاركها خلالها النجم الإماراتى حسين الجسمى، وعلقت أنغام على الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "‎أول حفلة فى 2021 من مسرح خورفكان فى إمارة الشارقة"، وذلك بأول حفل يقام على المسرح بعد افتتاحه.

كما ظهرت النجمة أنغام مؤخرا بصحبة شيف شهير خلال تواجدها بأحد المطاعم بالإمارات العربية المتحدة، ودار حديث بينهما عن زواجها، حيث أكدت له أنها غير متزوجة بالوقت الحالى، وسألها عن أحد الأشخاص المتواجدين معها لترد عليه مازحة "ربما يكون ابنى"، وشاركت أنغام فيديو وصورة لها مع الشيف عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "سألنى لو أنا متزوجة".

وكانت أنغام قد طرحت مؤخرا ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و"صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى: "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاثة أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم".