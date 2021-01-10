شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد فى رسالة لكل من هنأها بعيد ميلادها: كم هو رائع أن أرى هذا الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة سميرة سعيد على توجيه الشكر إلى كل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، والذى تزامن اليوم، حيث نشرت صورة لها وكتبت أنها فى العادة لا تحتفل بعيد ميلادها ولكن من الرائع أن ترى تلك المشاعر الصادقة من قبل كل من حرص على تهنئتها، من خلال بوست مطول عبر حسابها على موقع إنستجرام.



سميرة سعيد على موقع انستجرام

وكتبت: "مع أنى عادة لا أحتفل بعيد ميلادى، لكن كم هو رائع أن أشعر في كل مرة بسعادة وأنا أرى هذا الكم من الحب والمشاعر الصادقة.. من كل قلبي أشكركم.. وكما تمنيتم أن أكون بخير وبصحة.. أتمنى لكم جميعًا الصحة وراحة البال.. وخصوصا ونحن نمر بهذه الجائحة.. وأدعو من كل قلبي أن تمر بسلام ونستعيد حياتنا.. "لكم محبتي".



سميرة سعيد

من ناحية أخرى تمتلك النجمة سميرة سعيد موهبة ساحرة تخطف أذهان كل عشاقى الموسيقى والغناء، وقد اطلقت النجمة الشهيرة مئات الأغانى التى مازالت عالقة فى أذهان محبيها وعشاقها، واحتفالا بعيد ميلادها نستعرض أبرز أغانيها.

تأتى فى المقدمة أغنية " قال جانى بعد يومين " التى أطلقت عام 1982 و أحدثت ضجة كبيرة فى عالم صناعة الموسيقى وهى الأغنية التى مازالت عالقة بأذهان الملايين حول العالم، و بالرغم من مرور سوات طويلة على اطلاق الأغنية إلا أن الجمهور يطلب دائما من الديفا سميرة سعيد تقديم هذه الأغنية بحفلاتها أو خلال تواجدها كضيفة بالبرامج التليفزيونية ، كما أن " قال جانى بعد يومين " هى واحدة من أكثر الأغاني التى بفضل غنائها المتسابقين ببرامج اكتشاف المواهب المختلفة .

كذلك أغنية " تقدر تقولى " التى تعد واحدة من أنجح الأغنيات التى قدمتها سميرة سعيد خلال مسيرتها الفنية مازال جمهور الديفا يرددها باستمرار.

اما أغنية " على البال " فاستطاعت أن تثير ضجة بين عشاق الموسيقى فى نهاية فترة التسعينات ، لكن الاغنية " روحي" التى اطلقت فى 1999 جذبت الأذهان والأنظار أيضا بمجرد إطلاقها .

كما تضم قائمة أفضل أغنيات سميرة سعيد كل من أغنية " يوم ورا يوم " مع الشاب مامى، وأغنية " قوينى بيك " و " يا لطيف " و " هوا هوا " و " محصلش حاجة "، و غيرهم.