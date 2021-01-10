شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تنعى هادي الجيار: يكفى سيرته الطيبة وحب كل من عمل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة هالة صدقى، الفنان الكبير هادي الجيار، الذي توفى صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" عن عمر يناهز 71 عامًا.

وكتبت هالة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ورحل تلميذ آخر من مدرسة المشاغبين، للأسف لم أتشرف بالعمل معه ولكن يكفى سيرته الطيبة وحب كل من عمل معه الله يرحمه".



هالة صدقى

ورافق نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى جثمان الراحل هادى الجيار، إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الجنازة عليه، في محيط مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك بسبب الإجراءات الاحتزاية والوقائية من فيرس كورونا.. وشهد المسجد حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار لم يستكمل باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلس "موسى" مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة .