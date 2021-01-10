شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العدل يعلن شفاءه من فيروس كورونا.. ويؤكد: Negative خلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج كريم العدل تعافيه من فيروس كورونا، بعدما أعلن منذ فترة عن إصابته به، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "الحمد لله Negative خلاص"، وذلك بعدما أعلن منذ 10 أيام عن إصابته بالفيروس وتحديداً فى الـ 31 من شهر ديسمبر نهاية العام الماضى.



كريم العدل يعلن تعافيه من فيروس كورونا

وكان المخرج كريم العدل أعلن عن انضمامه لقائمة المشاهير المصابين بفيروس كورونا حين كتب من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، " أنا وزوجتي ميرا دياب، حصلنا على اختبار إيجابي لـ كوفيد-19"، كما طلب كريم العدل، ممن تعاملوا معه وقتها والمخالطين له مؤخرًا بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، بقوله: "يرجى إجراء اختبار لمن تعامل معي أو مع زوجتي خلال الفترة الماضية".

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج كريم العدل هو مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى، روجينا، أحمد فهمى، شريف سلامة، معتصم النهار، صبرى فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندى، حنان سليمان، نانسى صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين.. وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وأصيب عدد من الفنانين خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا منهم الفنان كريم فهمى الذى أعلن إصابته عبر حسابه على انستجرام، بالإضافة إلى الفنانة السورية جومانا مراد ، والتى أعلنت الأمر هى الأخرى من خلال السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدى، بينما تعافى المطرب محمد الشرنوبى وزوجته من الفيروس بعد أيام من الإعلان عن إصابتهما.