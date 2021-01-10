شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 11.. أحمد زاهر يطلق مى عمر بعد تسريب خبر زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث الحلقة 11 من مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة cbc، بصفع طارق -أحمد زاهر- لـ لؤلؤ -مى عمر- على وجهها بعدما أخبرته نهال -نجلاء بدر- أن لؤلؤ سربت خبر زواجهما، ولكن لؤلؤ تنكر أنها قامت بذلك ويعايرها طارق بأنه أخطأ بزواجه من فتاة تربية ملاجئ لتطلب لؤلؤ منه الطلاق ليطلقها.

عم سيد والد لؤلؤ -حمدى هيكل- يعرف أن لؤلؤ تعمل مع ملياردير وهو طارق نصار ويبدأ فى التفكير بكفية استغلال هذه الأمور، بينما تعود لؤلؤ إلى منزلها وتخبر مدير أعمالها مجدى هلال -إدوارد- أن طارق طلقها، وهى فى حالة غصب شديد من إهانة طارق لها، ومجدى يحاول إخبار طارق أن لؤلؤ ليس لها دخل فى تسريب خبر الطلاق.

أما طارق فيبدأ فى البحث عن الشخص الذى سرب خبر زواجه السرى من لؤلؤ، وبعد حديثه من مدير أعمال لؤلؤ مجدى هلال وينحصر الشكل فى عدد قليل من الأشخاص الذين يعرفون الخبر من الأساس، حيث أكد مجدى له أن لؤلؤ ليس لها أى علاقة بما حدث.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.