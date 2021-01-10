شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: لا أحب المرأة الذليلة المستضعفة حبيسة عواطفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الديفا سميرة سعيد، في حوارها مع الزميل علي الكشوطي علي تليفزيون الخليج 365: "ادعم المرأة في الأغاني اللي بقدمها لأنه مينفعش يبقي المجتمع بيظلمها وهي مستضعفة وضعيفة ومهانة، ولو الست معندهاش استقلال مادي علي الأقل تبقي مستقلة وجدانيًا تبقي قوية تقدر تتعامل مع مشاكلها وتواجه أي حد بيتعدي عليها أو بيستعمل قوته ضدها، لازم تبقي هي قوية ولازم تقول أنا مش عايزاك في حياتي وتواجه مسئولياتها حتي لو عندها أولاد طالما بتعيش في علاقة مؤذية".

سميرة سعيد والزميل علي الكشوطي

وأضافت سميرة سعيد في حوارها مع الزميل علي الكشوطي علي تليفزيون الخليج 365 في حديثها للمرأة، "اطلعي اشتغلي وربي عيالك طالما الطرف التاني مش كويس لكن لو في آمل منه كملي حياتك، وساعديه، لكن أنا مش بحب المرأة الذليلة المستضعفة حبيسة عواطفها اللي بتدبل وعمرها بيضيع وبتوقف حياتها علي راجل بعينه لا يستحقها، الحياة بستمر بس لازم تتعلم إذا وقعت تقوم وتقاوم".

سميرة سعيد

وفي سياق متصل حقق كليب الديفا سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 3 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، وهي الأغنية التي تمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

سميرة سعيد

الديفا سميرة سعيد، شاركت مؤخرا فى برنامج The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، كعضو لجنة تحكيم وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، وشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

سميرة سعيد

البرنامج انطلق تصويره فى بداية عام 2020، وتأجل عرضه بسبب أحداث لبنان، قبل عرضه مؤخراً وانطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التي تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربي كي يقدموا أصواتهم رغبة في التفات أحد المدربين لهم.

سميرة سعيد

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد في مجال تترات المسلسلات كان تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" ، والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى وكتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.