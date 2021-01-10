شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف عن أوراق بخط يده أثناء كتابته "ليالي الحلمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة واحدا من أهم الكتاب الذين مروا بتاريخ الدراما المصرية بما كتبه من أعمال فى غاية الأهمية أبرزها مسلسل "ليالى الحلمية" بأجزائه، والذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء فترة عرض حلقاته، وسط مشاركة من أهم النجوم وقتها وحكايات دومًا ما ترقبها الجمهور والمشاهدين لما تضمنه من صراعات بين طبقات مختلفة وبتسليطه الضوء على حكايات تلك الشخصيات.



صورة بخط يد الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة

نسرين عكاشة بدورها ابنة الكاتب الراحل ومن خلال حسابها على موقع إنستجرام، كشفت عن 3 صفحات لوالدها أثناء كتابة المسلسل، وهو يخوض بين حكاياته ويستعرضها بقلمه، بدأت بالقصة ثم عناوين فرعية تطرق لها أثناء كتابته عن الشخصيات خلال المسلسل، وأخيرًا صفحة أخرى تحت عنوان "ليالى شارع دويدار" الذى استعرض فيه حكايات شخصيات درامية مثل قاسم شعلان وفاروق الخولى.

صورة بحط يد اسامة أنور عكاشة

وعلقت نسرين عكاشة عبر حسابها على إنستجرام في تعليقها على ما نشرته من صفحات صورتها للمرة الأولى للعيان بكتابة: "وكلما بحثت في أوراق أبي، زاد انبهاري بما لم أكن أعيه، معالجة لقصة تانية خالص لليالي الحلمية".