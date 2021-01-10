شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: نفسى لما أمشى وأسيب الدنيا الناس تفتكرنى بالخير والسيرة الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الديفا سميرة سعيد، في حوارها مع الزميل على الكشوطي على تليفزيون الخليج 365: "بشتغل كتير على نفسي علشان يفضل جوايا الخير وأنا مبسوطة من نفسي لأني بنام وأنا مستريحة ومرتاحة البال، لأن عمري ما أخدت حاجة مش من حقي، كل حاجة في الدنيا بتروح وبتيحي وكلنا هنمشي أهم حاجة ننبسط بحياتنا ونسيب سيرة طيبة وحلوة".

سميرة سعيد والزميل علي الكشوطي

وأضافت الديفا سميرة سعيد في حوارها عن سر احتفاظها بجمالها ورشاقتها "بنام بدري جدًا وبصحي بدري جدًا بلعب رياضة 5 مرات في الأسبوع ومش بشيل في قلبي أي حاجة وحشة لأي حد، وده رغم أني بحب الأكل وأكيد في أوقات ببقي عايزة أكل مكرونات ولكن مش أسلوب حياتي ولو بوظت الدنيا وأكلت جامد، تاني يوم ألعب رياضة وأعوض اللي حصل وأبذل مجهود، مش بحب أتخن وأزيد في الوزن، الاعتدال في الحياة شيء مهم وعدم الإفراط في كل شيء مش قاعدة مثالية وخلاص، لازم الكل يطبق القاعدة دي، علي كل حاجة إلا المشاعر دي الحاجة الوحيدة اللي مش عايزين نبخل فيها المشاعر دي أحلي حاجة في الحياة".

سميرة سعيد

وفي سياق متصل حقق كليب الديفا سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 3 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، وهي الأغنية التي تمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

سميرة سعيد

الديفا سميرة سعيد، شاركت مؤخرا فى برنامج The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، كعضو لجنة تحكيم وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، وشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

سميرة سعيد

البرنامج انطلق تصويره فى بداية عام 2020، وتأجل عرضه بسبب أحداث لبنان، قبل عرضه مؤخراً وانطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التي تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربي كي يقدموا أصواتهم رغبة في التفات أحد المدربين لهم.

سميرة سعيد

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد في مجال تترات المسلسلات كان تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" ، والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى وكتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.