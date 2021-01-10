شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو سريع يبدأ تصوير أولى مشاهده فى "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان الشاب مصطفى أبو سريع أول مشاهده في مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الأسبوع الماضى في الديكور الخاص بالعمل للمخرج بيتر ميمي، ويجسد مصطفى دور مهم فهو ينتمى للجماعة الإرهابية خلال الأحداث.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

من ناحية أخرى انتهى الفنان مصطقى أبو سريع من تصوير دوره في فيلم "ساعة شيطان" للنجم باسم سمرة، حيث يجسد شخصية شاب خريج كلية تجارة هدفه الوحيد جمع المال بطرق غير مشروعة حيث يرى أن هذا الأمر يرفع من شأنه أمام المجتمع كما أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365".

فيلم "ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويقودهم إلى الهاوية.