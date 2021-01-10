شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: سيتم غدًا النظر فى تصالح باسم سمرة ورحاب الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن رحاب الجمل وباسم سمرة الآن متواجدين مع بعضهما للمصالحة، وقدما اعتذارا عما بادر منهما من تبادل الاتهامات والخلاف، مضيفًا أن هناك نظر من أعضاء مجلس النقابة فى الوقف ورهن الأعضاء المجلس غدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار: "قدما اعتذار للنقابة وأكدا أنها لحظة غلط وشيطان، وغلطنا وأرجو من النقابة قبول الاعتذار، وبالنسبالى رافض بشكل قاطع أننا نعمل فى بعض كدة".

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن بدء التحقيق في واقعة وأزمة باسم سمرة ورحاب الجمل، الثلاثاء المقبل، مضيفًا: "لو لجنة التحقيق شافت إن أي حد يُعاقب هيتعاقب".

وأضاف نقيب الممثلين في تصريحات على هامش جنازة الفنان الراحل هادي الجيار، أن المشكلة ترهق وتعكر صفو الوسط الفني، مشددًا على أن المسيرة الفنية المصرية أكبر من هذا العبث، بحسب وصفه.

وقال "زكي" معلقًا على الأزمة: "أى حد هينال من زميله على السوشيال ميديا سيتم إيقافه فورا، خلاص طفح الكيل وتحملنا سخافات كثيرة، وتحملنا ناس غير مسئولة كتير، وناس طلعت أساءت كثير للوسط الفني".