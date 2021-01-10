شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة ورحاب الجمل يفاجئان أشرف زكى فى منزله ويعتذران للنقابة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الفنانان باسم سمرة ورحاب الجمل، الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين فى منزله، وقدما اعتذارهما له ولنقابة المهن التمثيلية، وأكد الثنائى أن ما حدث كان سوء تفاهم ليس إلا.

وأكد باسم سمرة، أنه اعتذر للنقيب أشرف زكى عما حدث، وأن هناك "تكبير للقصة"، كما أكدت رحاب الجمل إنها تتقدم باعتذارها بشكل كامل أمام النقيب، ثم اعتذرا الثنائى عن كل الأحداث الأخيرة.

ومن جانبه قال أشرف زكى لـ"الخليج 365"، إنه سيعرض اعتذار رحاب وباسم على مجلس النقابة وأتمنى قبوله، مشيرًا إلى أنه يجب علي الجميع أن يستفيد مما حدث وأن يدرك كل فنان ينتمى لهذه النقابة العريقة حجم مسئوليته تجاه نفسه والنقابة وزملائه.

وأضاف زكى: أننى لن أسمح، بأن يتراشق أى فنان مع زميله عبر صفحات التواصل الاجتماعى، وأن يدلى بأى تصريحات تسيء للمهنة، وتشوهها كما فعل بعض الزملاء فى الايام الماضية، مؤكدًا أننا نمتهن مهنة سامية، نعتز بها ونفتخر بها، وندرك قيمة مصر الحبيبة فمصر هوليوود الشرق، بفنانيها ومثقفيها ومبدعيها.