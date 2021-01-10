شكرا لقرائتكم خبر عن يارا عن طريقة تسليتها بزمن كورونا: بعيد الأفلام المصرية القديمة اللى شوفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت المطربة اللبنانية يارا أثناء التزامها بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالبقاء بمنزلها، مثلما أكدت في أكثر من مرة أنها دومًا ما تحرص على سلامتها وسلامة المقربين لها منذ تفشى الفيروس، ومؤخرًا كشفت عن طريقتها بتسلية وقتها حين أكدت: "من كتر ما شفت كميّة أفلام ومسلسلات في عصر "كورونا" لدرجة إنو ابتديت أعيد الأفلام كمان مرّة وما عندي مشكلة خاصةً الأفلام المصريّة القديمة".

وأضافت : "المهم إنو كرمالي وكرمالك تا ما تخسر حالك، موّتلي إهمالك وخلّيك بالبيت، وإنتوا كيف بتقضّوا وقتكم بالبيت وشو بتحضروا، يا رب الكلّ يكون".



يارا على انستجرام

من ناحية أخرى سبق وعينت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" النجمة اللبنانية يارا سفيرة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أقيم حفل افتراضي لتعيينها عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، وقالت يارا بعد التوقيع: "أتطلع إلى العمل مع أصدقائي في اليونيسف للنهوض بقضايا الأطفال في جميع أنحاء المنطقة، ونشرت يارا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة وفيديو خلال توقيعها.

وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنه لشرف مطلق أن أرحب بيارا في أسرة اليونيسيف في المنطقة.. نحن ممتنون لكل جهود يارا لدعم عملنا خاصة في حملة MaskUp، لتشجيع المزيد من الأشخاص على ارتداء الأقنعة للحماية من جائحة كورونا.

وفي دورها الجديد، ستركز يارا بشكل أساسي على جهود اليونيسف للوصول إلى المزيد من الأشخاص بمعلومات موثوقة بما في ذلك معلومات عن فيروس كورونا وتدابير الصحة والوقاية.

وكانت قد احتفلت الفنانة اللبنانية يارا، بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية فى هذا العيد، أن يولد الخير والسلام والحب بين الجميع فى كل دول العالم، وأن يكون الجميع ملتزم حتى يتم التخلص من وباء فيروس كورونا.