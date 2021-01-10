شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يركب خيل فى كواليس "موسى" على أغنية شفيقة ومتولى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم محمد رمضان، جمهوره إلى مسلسل "موسى" الذى سيعرض خلال دراما رمضان المقبل، وذلك عبر فيديو ظهر فيه من الكواليس أثناء ركوب الخيل، وظهر في الفيديو على نغمات أحد الأغانى التي اشتهرت بالقصة الشعبية "شفيقة ومتولى" وتحديدًا الذى غناها الريس حفنى أحمد.



محمد رمضان خلال الكواليس

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.



محمد رمضان خلال كواليس موسى

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

وكان النجم محمد رمضان ظهر فى صورة مؤخراً من كواليس مسلسله الجديد موسى، الذى يحضر له حالياً على أن يعرض ضمن موسم دراما رمضان المقبل، حيث ظهر خلال الصورة بلوك الشخصية مرتدياً الجلباب الصعيدى، وكتب فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام": "موسى بمشيئة الله رمضان 2021 ربنا يجمعنا على خير".