أشرف زكي يكشف لـ"الخليج 365" كواليس الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نجاحه في الصلح بين الفنانين باسم سمرة ورحاب الجمل.

وكشف "زكي" كواليس إتمام الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هما الاتنين عملولي زيارة في البيت النهاردة، وتقدموا باعتذار لي وللنقابة، وراضوا بعض وصالحوا بعض وصفوا ما بينهما".

أضاف: "نأمل أن تكون المشكلة انتهت تماما بين الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل، وأنا بكره هعرض على مجلس إدارة النقابة هذا الصلح على أمل حفظ التحقيق إن شاء الله".

وكانت رحاب الجمل قالت، أمس السبت، في تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".

وأضافت في تدوينة أخرى: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحول الموضوع للتحقيق".

وأكدت رحاب الجمل، في تصريحات لها، أن باسم سمرة هو المقصود باتهامها، ويجمعهما الفيلم بالنجوم: نضال الشافعي، سهر الصايغ، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عمر كمال، عفاف شعيب وغيرهم.

وفي أعقاب الهجوم المتبادل بين الطرفين؛ أصدر الدكتور أشرف زكي، قرارا بإيقاف الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل على خلفية اتهام الأخيرة للأول بالإساءة لها ولزملاء آخرين في أثناء التحضير لفيلم "الديك العياط"، وذلك قبل إتمام الصلح اليوم الأحد.