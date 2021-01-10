هاني مهنا: علاء مبارك جابلي تليفزيون في السجن.. وجمال جابلي ثلاجة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الموسيقار هاني مهنا، إنه التقى نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك "جمال وعلاء" في سجن طُرة في عام 2014، مشيرا إلى أنه حينما عرفهما عن قرب شعرا بأنهما تعرضا للظلم.

وأضاف مهنا، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "حروف الجر" عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إنه حينما دخل سجن طُرة وجد مسجدا كبيرا للغاية بناه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لافتا إلى أنه أصبح حريصا على أداء الصلوات الخمس منذ دخوله السجن مدة 6 أشهر.

وأشار مهنا إلى أن "نجلي مبارك رحبا به للغاية، وووجدهما غاية في الاحترام"، متابعا: "أول ما روحت كنت مخضوض أوي، لقيت علاء جابلي تليفزيون، وجمال جابلي ثلاجة، حاجات كانت زيادة عندهم، وكانت أول مرة أقعد معاهم واتعرف عليهم عن قرب".