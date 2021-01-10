مدير تصوير"ديك العياط" يعلق على أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف محمد شفيق، مدير تصوير فيلم"ديك العياط"، تفاصيل جديدة حول أزمة الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل.

وكتب شفيق، عبر حسابه على فيسبوك: "بالنسبة لموضوع باسم السمرة ورحاب الجمل اللي خد حجم أكبر من حجمه، أنا كنت في القعدة دي .. بصفتي مدير تصوير الفيلم .. ‏‎اجتماع للتعارف مش بروفة ولا تصوير..

‏‎والكلام اللي اتقال فيه حاجات كتير مش صح .. ‏‎والحقيقة إنه مجرد سوء تفاهم بين اتنين زملاء عادي".

وتابع: "‏‎رحاب عندها سفر وباسم عايز يصور قبل ما يشتغل في المسلسل بتاعه، اختلفوا، باسم قالها ما تسيبي الفيلم يا رحاب وهو متنرفز، رحاب انسحبت.. كملنا القعدة ومشينا".

وأضاف: "‏‎ما شفتش زعيق وخناق وآمن فندق وحشيش والكلام الفاضي ده، ومايصحش نطلع نشتم بعض في البرامج ونشوه صورتنا بإيدينا بحاجات محصلتش .. ولو ما حصلش توافق وتناغم بين الناس، عادي .. نعتذر عن العمل بهدوء من غير دوشة وبرامج وحواديت وده الهدف من اجتماع التعارف أصلاً".

وكانت رحاب الجمل، قالت بخصوص الأزمة، في تدوينة عبر حسابها على"فيسبوك" : "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك بردوا تعتبره حق مكتسب".

وتابعت :" لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".

وأضافت في تدوينة أخرى : "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي إنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق" .

ورد الفنان باسم سمرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "هي فكرت إني السبب في إني مشيتها من فيلم ومسلسل أنا البطل فيهم، أنا مش عايز أطلع بدور البريء.. أنا أعرف أخد حقي بدراعي".

وأضاف: "والله ما كان في ممنوعات في القعدة، وأنا معرفهاش أصلا، وكنا في فندق شهير وفيه كاميرات وكله يقدر يتأكد، كل واحد عايز يتشهر هيدخل معايا في خناقة! حاجة غريبة جدا، وأنا آخر مرة جايبها من القسم أساسا، وأي حد هيتكلم عني تاني هزعله بجد يعني".