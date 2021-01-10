هاني مهنا: قلت لعلاء وجمال مبارك أنا واخد على خاطري من الوالد.. وهكذا كان رد فعلهما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الموسيقار هاني مهنا، إنه وجد حبا واحتراما كبيرا من قِبل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل، حينما رافقهما في سجن طُرة في عام 2014.

وأضاف مهنا، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "حروف الجر" عبر إذاعة "نجوم إف إم": "شوفت فيهم حب واحترام بشكل جارف، كان معانا ضابط دخل السجن عشان ضرب واحد لحد الموت في القسم، كان بيلعب كرة ضدي في السجن، لما يوقعني مثلا ألاقي علاء وجمال جايين يجروا عليّا يقولوله يا أستاذ خلي بالك ده ثروة قومية ويتخانقوا مع الضابط عشان وقعني وبعدين يتحسبلي ضربة جزاء رغم أنها مش ضربة جزاء".

اختتم: "كل ده مع إني كنت جريء جدا أول ما شوفتهم، 3 يوم قعدت معاهم قولتلهم أنا واخد على خاطري من السيد الوالد، والله العظيم اللي قاعدين اتخضوا، قولتلهم مع احترامي ليكم لكن أنا عندي انتقادات للسيد الوالد، قالوا ليه؟ قولتلهم مكنش بيحب الفن، قالوا إزاي والله العظيم ده الراديو في أوضة نومه ولا يمكن ينام إلا لما يسمع أم كلثوم أو عبد الوهاب، قولتلهم دي حاجة خاصة، لكن فين الفن في الـ30 سنة اللي قاد مصر فيهم، ده معملش عيد فن حتى".

