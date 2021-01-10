هاني مهنا: كنت بلعب كرة مع جمال وعلاء في السجن والعادلي كان الحكم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الموسيقار هاني مهنا، إنه رافق علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل، في سجن طُرة في عام 2014، لافتا إلى أنه كان يلعب كرة القدم معهما.

وأضاف مهنا، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "حروف الجر" عبر إذاعة "نجوم إف إم": "كنا بنلعب كرة مع بعض، أنا وعلاء عاملين فريق، وجمال عامل فريق مع الضباط وكده، وحبيب العادلي يحكملنا".

تابع: "صراحة لما اتعرفت عليهم عن قرب حسيت أن الناس دي اتظلموا، مؤدبين لدرجة أن في مرة قلتلهم هو عشان أنتوا ولاد رئيس جمهورية يبقى أدبكم يُدرس كده! ما يتكلموش معاك غير ويا فنان وحضرتك وبتاع".