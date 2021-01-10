هاني مهنا: أحمد عز كان عامل جيم وسبا في السجن وترابيزات بينج وبلياردو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روى الموسيقار هاني مهنا، قصته مع دخول سجن طُرة في عام 2014، مشيرا إلى أنه قضى وقتا مميزا للغاية على عكس المتوقع.

وقال مهنا، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "حروف الجر" عبر إذاعة "نجوم إف إم"، "دخلت لقيت هشام طلعت مصطفى عامل جامع حاجة كبيرة صرح، وأحمد عز عامل جيم وسبا غير طبيعي بأحدث الأجهزة، وترابيزات بينج وبلياردو".

استكمل: "أنا كنت مخضوض في الأول، فريد الديب قبل الحكم قالي إحنا رايحين نهرج، روحت لقيتني لبست اللبس الأرزق، وعلاء جابلي تليفزيون، وجمال جابلي ثلاجة، حاجات كانت زيادة عندهم، وكانت أول مرة أقعد معاهم واتعرف عليهم عن قرب".