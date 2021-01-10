هاني مهنا: صداقتي مع جمال وعلاء مبارك بدأت من السجن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الموسيقار هاني مهنا، إن "صداقته بدأت مع جمال وعلاء مبارك نجلي الأسبق الراحل، في السجن عام 2014".

أضاف مهنا، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "حروف الجر" عبر إذاعة "نجوم إف إم"، "أنا دخلت السجن 6 شهور، في طُرة لقيت حبيب العادلي، وجمال وعلاء، ومجموعة ضباط، كنا على بعضنا 16 واحد قاعدين في مبنيين ياخدوا 3 آلاف واحد".

تابع: "الحمد لله استمتعنا جدا، ولقينا جوه كل الإمكانيات، وحبيب العادلي قالي على فكرة اللي حصلك قرصة ودن، شوف أنت عملت إيه، ولما بحثت فعلا لقيت أن في سبب، من وقت ما دخلت وبقيت بصلي الخمس فروض، بقيت بداوم على قراءة القرآن، وقربت من ربنا أوي".