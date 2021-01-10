روان اتكنسون يتخلى بعد عقود عن "مستر بين" فما هو السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 10:46 مساءً - بعد أن اشتهر عالمياً بشخصية "مستر بين"، قرر الممثل البريطاني روان اتكسون التخلي عنها فجأة مما أثار حزن الملايين من عشاق هذه الشخصية الكوميدية الشهيرة التي طالما أسعدتهم.

سئم من مستر بين

روان اتكنسون

كشف الممثل البريطاني روان اتكنسون الشهير عالمياً باسم "مستر بين" أنه سئم من أداء دور "مستر بين"، ولن يقدمه مرة أخرى، كاشفاً أنه سيعرض لهذه الشخصية فيلم رسوم متحركة في الفترة المقبلة، سيشارك به من ناحية الصوت، مشيراً إلى أن أداء شخصية "مستر بين" مرهق جداً، وأنه لم يعد يستمتع به، وذلك وفقاً لما صرحه لـ "راديو تايمز".

يخطط لعودة "بلاكادير" بعد 30 عاماً

كما قال روان اتكنسون أنه يخطط لإحياء فيلمه الكوميدي الشهير "بلاكادير"، وأنه ليس من المستحيل عودة "بلاكادير" بعد أكثر من 30 عاماً.

وأضاف روان أتكنسون أن هناك محادثات معه حول مسلسل جديد سيعود به للكوميديا التي نجح فيها، إذ من المقرر أن يُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن موعد تصوير المسلسل أو أي تفاصيل أخرى عن العمل.