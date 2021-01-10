الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب يتلقيان لقاح كورونا 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 10:46 مساءً - وسط حالة تردد من بعض فئات المجتمع البريطاني من قبول تلقي لقاح كورونا للوقاية منه،أعلن قصر باكنغهام يوم السبت 9 يناير ،أن الملكة إليزابيث الثانية "94 عاماً"،وزوجها دوق أدنبره الأمير فيليب "99 عاماً" حصلا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا الواقي من الإصابة من فيروس كورونا "كوفيد 19" حسب بروتوكول توزيع اللقاح العالمي،حيث تعطى الأولوية للقطاع الطبي والمسنين بدور الرعاية ثم المسنين الذين يتمتعون بصحة جيدة،وفقاً لما ذكره موقع "بي بي سي" البريطاني".

الملكة إليزابيث قررت الإفصاح عن تلقيها اللقاح

الملكة إليزابيت وزوجها الأمير فيليب

وقال مصدر في القصر الملكي ،إن طبيب الأسرة المالكة قام بعملية التطعيم في قلعة وندسور ،وأضاف أن الملكة إليزابيث قررت الإفصاح عن تلقيها تطعيم كورونا لمنع المزيد من التكهنات بهذا الشأن.

وتعد الملكة إليزابيث، البالغة من العمر94 عاما، والأمير فيليب البالغ من العمر 99 عاما، من بين حوالي 1.5 مليون شخص في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 حتى الآن.

وكان الزوجان يقضيان فترة الإغلاق بمحل إقامتهما في قلعة وندسور بإنجلترا، بعد أن قررا قضاء عيد ميلاد هادئ في منزلهما في بيركشاير، بدلاً من تجمع العائلة المالكة التقليدي في ساندرينغهام.

والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً في بريطانيا هم من بين المجموعات ذات الأولوية القصوى، التي تتلقى اللقاح أولاً.







