تشييع جثمان والدة الفنان حسن الرداد بدمياط

ياسر رشاد - القاهرة - شيعت، منذ قليل، جنازة والدة الفنان الدمياطي حسن الرداد بمشاركة عدد كبير من أبناء محافظة دمياط التي توفت مساء أمس السبت.



ولم يتمالك الفنان حسن الرداد أعصابه أثناء مراسم الدفن الخاصة بوالدته، حيث دخل في نوبة من البكاء الشديد خلال تشييع جثمان والدته، من ساحة مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط مسقط رأسه.



وشارك في جنازة والدة الفنان حسن الرداد، الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان محمد لطفي، والمنتج أحمد السبكي وعدد من نجوم الفن والمسرح وذلك وسط حضور أمني مكثف.



وفادية الرداد، حرم الراحل نبيل الرداد، القيادي السابق بالحزب الناصري، ووالدة الفنان حسن الرداد، والدكتورة نيبال الرداد،

وفادي الرداد الذي رحل عن الدنيا منذ سنوات.



وكان نشر الفنان حسن الرداد، بصفحته الشخصية عبر موقع "فيس بوك"، صورة تجمعه بوالدته وكتب قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".

