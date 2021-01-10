أحمد العوضي من كواليس تصوير (اللي مالوش كبير)

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان أحمد العوضى جمهوره ومتابعيه صورة من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "اللي مالوش كبير"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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و علق "العوضي" على الصورة:" اللي مالوش كبير .. الخديوى رمضان

2021 ".

ويشارك في المسلسل عدد من النجوم وأبرزهم النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

وسبق وشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل "لآخر نفس"، تأليف

أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على.

كما شارك الفنان أحمد العوضي في الماراثون الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وقدم شخصية الإرهابى هشام عشماوى، وشارك في بطولته كل من محمد امام، محمد رجب، صلاح عبد الله، حازم سمير، عمرو سعد، آسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، تأليف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمى.