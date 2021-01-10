عمرو دياب برفقة البلوجر الكويتية الشهيرة روان بن حسين

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت البلوجر الشهيرة روان بن حسين، مجموعة صورة جديدة برفقة الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

اقرأ .. 12 أغنية ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد (يا أنا يا لأ)

وظهرت "روان" من حفل عيد ميلاد زوجة المنتج موسى عيسى نجل شقيقة المخرج طارق العريان والذي أقيم

بإحدى الأماكن الشهير بإمارة دبي، معلقة: "احتفلنا بعيد ميلاد صديقتي امس مع الهضبة عمر دياب ".

وتواجد الهضبة عمرو دياب في عيد الميلاد بسبب الصداقة التي تجمعه بموسى وزوجته.

https://www.instagram.com/p/CJ3GXbBA8dn/?igshid=v935ir0yp04y



يذكر أن، الهضبة عمرو دياب كان قد طرح أحدث ألبوماته

"يا أنا يا لأ"، منذ أيام، ويضم الألبوم 12 أغنية وهم: "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)، "شكراً"، و"عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)"و "الجو جميل"، ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين وتركي ال الشيخ ومحمد يحيى وعادل حقي وإسلام زكي وعزيز الشافعي وخالد عز وتامر عاشور.