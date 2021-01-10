نجلاء بدر تكشف حقيقة استبعادها من "نسل الأغراب"

ياسر رشاد - القاهرة - نفت الفنانة نجلاء بدر ما تردد حول تدخل النجم أحمد السقا لحل الأزمة التي حدثت بينها وبين مي عمر في كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، مؤكدة على أنه لم يحدث أي خلاف من الأساس.

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وقالت نجلاء بدر في تصريحات صحفية، لن يحدث خلاف من الأساس

لأطلب تدخل زميلي وأخي أحمد السقا لحل الموضوع، وأعتقد أن هناك من يتربص بفريق عمل المسلسل وينشر أخبارًا مغلوطة عنه لأسباب مجهولة، وعن نفسي انتهيت من تصوير 60 ٪ من مشاهدي في العمل مما يعني أن استبعادي غير منطقي على الاطلاق.

وأضافت، لا أعرف مصدر هذا

الخبر الذي لا صحة له، الأمر بالفعل شائعة سخيفة وعلاقتي بمي عمر جيدة، وكذلك علاقتي بالمخرج محمد سامي ولا أظن أنه يفكر بهذه الطريقة على الإطلاق.

وقالت، سأنشر صورة تجمعني بمي عمر لأنفي هذه الشائعة وأؤكد للجميع أن علاقتنا جيدة وعلى مايرام.

كانت تداولت بعد الأخبار التي تفيد نشوب خلاف بين الفنانة نجلاء بدر و مي عمر في كواليس مسلسل "نسل الأغراب" مما تسبب في قيام المخرج محمد سامي باستبعادها من العمل.