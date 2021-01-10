أشرف زكي يعلن موعد التحقيق مع باسم سمرة ورحاب الجمل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خلال حضوره جنازة الفنان الراحل هادي الجيار، عن مستجدات مشكلة الفنان باسم سمرة مع الفنانة رحاب الجمل، حيث أكد أنه حدد يوم الثلاثاء المقبل للتحقيق مع الثنائي في النقابة وعقاب المدان فيهما.

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كما أكد أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بالإجماع بمعاقبة من يقوم بنشر أي مشكلة بينه وبين فنان زميل له على السوشيال ميديا بالشطب من النقابة.

وكانت الفنانة رحاب الجمل كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضه تعتبره حق مكتسب".