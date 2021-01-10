صور مؤثرة – مريم اوزرلي تنجب طفلتها الثانية وتطلق عليها هذا الاسم الغريب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي متابعيها على تطبيق انستغرام مجموعة من الصور وثقت من خلالها اللحظات الأولى التي جمعتها بمولودتها الجديدة.

وظهرت الممثلة المثيرة للجدل على فراش المرض داخل المستشفى وبملابس العملية الجراحية، وبدت على طبيعتها من دون مكياج وهي تحتضن الطفلة بعد ساعاتها الاولى في الحياة .

وعلقت مريم على الصور قائلة: “في الامس، 8/1/2021، عزيزتي LILY KOI، شقيقتك لارا ووالدك وأنا محظوظون وسعداء جدا لانضمامك الى عائلتنا، الله يحميكي”.

وكان قد أثير ضجة كبيرة بعد إعلان حملها بطفلها الثاني من دون زواج، وانتشرت معلومات في الصحف التركية بأنها لا تعلم من هو الوالد، الامر الذي أحدث ضجة كبيرة في تركيا والعالم العربي، لا سيما وان مريم لم تخرج بتصريح ينفي هذه الشائعات.