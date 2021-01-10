راديو 1 يطلق برنامجه الصباحي بحلة جديدة

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أبوظبي: أعلنت أبوظبي للإعلام عن إطلاق "البرنامج الصباحي" على أثير "راديو "1 بحلة جديدة، ليقدم لجمهور مستمعيه تجربة إعلامية وترفيهية استثنائية على مستوى دولة الإمارات، والتي تطل على مسامعهم من الساعة 6 وحتى 10 صباحاً خلال أيام الأسبوع.

ويوفر البرنامج الصباحي أجواءً تفاعلية من تقديم المذيعين ناغيت، نايما، كيارا، الذين سيتناولون آخر الأخبار والتطورات التي تشهدها دولة الإمارات بأسلوب شيق يتيح للجمهور فرصة المشاركة في أكثر المواضيع تداولاً والفوز بجوائز كبيرة.

وقالت مها أميري مدير إذاعة راديو 1: "ينطلق البرنامج الصباحي بروح جديدة تتنوع في الطرح والأسلوب بين ثلاثي المقدمين الذين يتميز كل واحد منهم بشخصية مختلفة ومتفردة عن غيرها، حيث يتميز ناغيت بأسلوبه اللطيف والمرح، بينما تقدم نايما روح الدعابة الساخرة، بالإضافة إلى الطاقة النابضة بالحياة لدى كيارا، ليقدّموا معاً تجربة مميزة توقظ المستمعين في بداية يومهم.

وهو ما سيكون أساس الترفيه لمستمعينا، حيث يعكس البرنامج الجديد التزامنا بتلبية الاحتياجات الفريدة لجمهورنا ويعزز من مكانة راديو 1 المتقدمة في الدولة، تماشياً مع استراتيجية أبوظبي للإعلام الرامية إلى ريادة المشهد الإعلامي".

وسيخصص راديو 1 أيام الاثنين من كل أسبوع من الساعة 3 وحتى 4 مساءً لبرنامج "لايف من إل إيه - Live from LA" مع دين مكارثي، المرشح لتقديم جوائز إيمي ومراسل الإذاعة في هوليوود الذي سيوفر وصولاً غير مسبوق إلى أكبر أحداث هوليوود، إلى جانب إجرائه لمقابلات شخصية مع النجوم والفنانين ومن وراء الكواليس، وسيظهر مكارثي أيضًا بشكل منتظم في البرنامج الصباحي كجزء من فقرة "شوبيز - The Fix" ، في تمام الساعة 7:40 صباحًا و8:40 صباحًا و 9.40 صباحًا.