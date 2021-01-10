شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحضيرات جزء ثانٍ من مسلسل "إسعاف يونس" لـ محمد أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد أنور أنه سوف يتم التحضير لجزء ثان من مسلسل "إسعاف يونس" خلال الفترة المقبلة، والذى يعرض حاليًا على منصة watch it، ولقى العمل ردود فعل إيجابية فور طرحه مع مناقشته أمور عديدة بصورة كوميدية تطرق لها خلال عدد حلقات تم عرضها حتى الآن، وتفاعل معها متابعو العمل على وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

المسلسل الذى يناقش قصة طبيب شاب اسمه "يونس" يحاول جاهدًا إثبات نفسه والتغلب على تحديات عديدة يقابلها أبرزها وصفه بالفشل بعدما أغلقت عيادته كنتيجة لعدم تمكنه من دفع الإيجار لعدم إقدام أى مريض عليه يجد ضالته فى أبلكيشن باسم "إسعاف يونس".

كما تعتمد أحداث المسلسل على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

ولقت حلقة ظهور أمير كرارة خلال الأحداث بشخصيته الحقيقية "باشا مصر" تفاعلا كبيرا مع متابعى العمل انعكست على السوشيال ميديا.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.