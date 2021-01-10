شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام يتفقان على تطوير محتوى قنوات أون تايم سبورتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انطلاق قناة "اون تايم سبورتس 3" الجديدة ضمن شبكة قنوات أون تايم سبورتس و التي تعتبر الأقوي في الشبكات الرياضية المفتوحة، بدأت إدارة قنوات أون تايم سبورتس في تطوير المحتوي للقنوات في ضوء اطلاق القناة الجديدة والتي ستسهم في نقل بطولة العالم لكرة اليد والتي ستبدأ خلال أيام وسيكون بها مجموعة مميزة من البرامج التي تغطي الرياضات المختلفة.

ومن المعروف أن قنوات أون تايم سبورتس تمثل جزءا من اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الأستاذ حسين زين والتي بمقتضاها تقدم قنوات أون تايم سبورتس محتوي رياضي مميز و بإمكانيات تقنية هي الأفضل سواء في نقل المباريات الرياضية المختلفة او الحصول علي حقوق رياضية هامة ولاسيما ما يخص منتخباتنا القومية و الفرق الرياضية المختلفة التي تمثل مصر في المحافل الدولية.