شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفنان القدير هادى الجيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، بخالص الحزن والأسى الفنان القدير هادى الجيار.

وأشارت الشركة فى بيان لها، إلى أن الفنان القدير هادى الجيار قدم أعمالا مميزة أثرى من خلالها السينما والدراما المصرية، وتتقدم شركات المجموعة وقنواتها بخالص التعازى لأسرة الراحل ومحبيه، وتدعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي صباح اليوم الأحد، الفنان الكبير هادى الجيار متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخل هادي الجيار مستشفى الهرم في الأيام الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا الأيام الماضية، وتدهورت حالته الصحية قبل رحيله عن عالمنا.

وترك الفنان هادى الجيار أعمال لن ننساها ممتدة ومتنوعة من مسرح ودراما وسينما، تلك الأعمال التى تتخطى الـ200 عمل.