شكرا لقرائتكم خبر عن "على فينك يا حبيبى".. الكينج يدعو جمهوره لسماع أحدث أغانى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الكينج محمد منير، لأغنيته الجديدة "على فينك يا حبيبى"، والتي ستطرح غدًا وتعتبر الأغنية الثانية من ألبوم باب الجمال، وكتب منير عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "خليك أول واحد يسمع أغنية "فينك يا حبيبي" كاملة بكرة.



محمد منير

وكان الكينج محمد منير، طرح أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عبر يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس، حيث أعلن ذلك عبر حسابه على الفيس.

‎ويحتوى الألبوم أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.

يشار إلى أن الشاعر مجدى نجيب كشف عن تعاونه مع الكينج محمد منير، فى ألبومه الجديد "باب الجمال" المقرر طرحه قريبا، من خلال أغنية "ارسم حبيب شبهك"، وهى من كلماته وألحان وجيه عزيز، توزيع رومان بونكا، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة جمعتهما سويا خلال التحضير للأغنية.