شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يشوق جمهوره لأحدث أغانيه فى 2021: كونوا مستعدين قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم محمد فؤاد، جمهوره ومتابعيه إلى أحدث أغانيه خلال 2021، حيث أعلن عن اقتراب طرح أغنية جديدة من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، ونشر صورة له وكتب: "قريباً أحدث أغنية في 2021، كونوا مستعدين".



فؤاد على انستجرام

من ناحية أخرى سبق وحل النجم محمد فؤاد ضيفًا على الزميل على الكشوطى فى لقاء على تليفزيون ”الخليج 365”، تحدث خلاله عن آخر أغانيه "الحفلة"، التى أثارت الكثير من الجدل، ورد على منتقديه، وكشف عن أعماله الجديدة.

وقال النجم محمد فؤاد، فى حواره على تليفزيون ”الخليج 365” "الجدل اللى حاصل على أغنية الحفلة مش مفاجئ بالنسبة لى ومتوقع، والحمد لله اشتغلنا على إننا نعمل أغنية تشد الناس وتطرح تساؤلات، البعض يعجب بيها ويتقبلها، ناس تانية ترفضها، ده طبيعى وده من أيام كمننا وحيران، وأغنية فالسكة فالسكة، الحمد لله بنقى الحاجة الغريبة على ودان الناس وتخلق حالة من الجدل، أى حاجة جديدة بتخض فى الأول".



فؤاد خلال صورته الأخيرة على انستجرام

وقال النجم محمد فؤاد أيضاً خلال حواره علي تلفزيون الخليج 365، إنه يرفض إتهامه بالكسل مؤكدا، "عمري ما كنت كسلان وعلي مدار 10 سنين عمري ما غبت عن الاستوديو ولا توقفت، انا عامل حوالي 4 أو 5 ألبومات، هعصرهم وأطلع منهم ألبومين أو ألبوم أطرح منه أغنية كل 10 أيام، ووعد الأغاني هتكون مشرفه لمحمد فؤاد وللجمهور الكبير اللي متابع من زمان ومستني".

وأضاف النجم محمد فؤاد، فى حواره على تليفزيون ”الخليج 365” مع علي الكشوطي، "لازم نجدد ونفكر فى اتجاهات مختلفة وندور على أغانى برة الصندوق، ونكسر حالة الملل ونفوق الناس، الأغنية ليها هدف نبيل وهو إنها تخرجك من حالة الإحباط وتشاور على مربع من التفاؤل".