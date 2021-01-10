تراند اليوم : عبير صبر يتكشف عن شخصيتها في مسلسل موسي – فيديو

قالت الفنانة عبير صبري إنها تقدم في مسلسل “موسى”، المنتظر عرضه في موسم رمضان 2021، دورا يختلف عن أدوارها السابقة، ودورها في مسلسل “خيانة عهد”، الذي عرض في رمضان الماضي.

وكشفت عبير صبري عن أن المسلسل الصعيدي يحكي قصة حياة “موسى”، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، ورحلته من قرية بسيطة في عمق الصعيد في قلب الجبل، في فترة الأربعينيات، إلى أماكن أخرى.

وقالت عبير صبري إن اختيارها لتجسيد شخصية الفتاة الصعيدية “صباح” كان عن طريق المخرج محمد سلامة، الذي عملت معه في السابق في مسلسل “نصيبي وقسمتك”، وحصلت عن دورها فيه على جائزة “دير جيست” العام الماضي.

وأضافت عبير صبري أن العمل في المسلسل ممتع جدا، مع نص مكتوب بطريقة جميلة، والمخرج العالمي محمد سلامة، وطبعا النجم الكبير محمد رمضان، الذي يتمتع بشعبية جارفة، إلى جانب مجموعة من الممثلين الرائعين تضم رياض الخولي، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدي، وتارا عماد، وسمية الخشاب، التي لن تلتقي بها داخل المسلسل، والمسلسل حافل بالنجوم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي ربيع هنيدي ببرنامج ET بالعربي