تراند اليوم : الزعيم يودع صديق عمره ” هادي الجيار ” بكلمات مؤثرة

نعى الفنان عادل إمام زميله الراحل هادي الجيار عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بعد وفاته فجر اليوم الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر يناهز 71 عاما.

ونشر عادل إمام صورة مع الفنان الراحل وعلق قائلا: البقاء لله الفنان الكبير #هادي_الجيار .. ‎خالص العزاء للاسرة الكريمة

حقق مسلسل “الأسطورة” نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا بمجرد عرض الحلقات الأولى في المسلسل، حيث تصطف الجماهير في المقاهي والكافيهات من أجل متابعة حلقات المسلسل بترقب شديد، والتفاعل مع الأحداث، ومنها وفاة رفاعي الدسوقي وبراءة ناصر الدسوقي.

ولم يقتصر النجاح على بطل العمل الفنان محمد رمضان، بل حظى الفنانين المشاركين في العمل بإعجاب الكثيرين، ومنهم الفنان القدير هادي الجيار الذي يقدم دور “مختار”، عم ناصر ورفاعي دسوقي، الذي تحدث في حوارعن كواليس “الأسطورة” وسر مشاركته في العمل.



