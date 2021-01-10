تراند اليوم : إيمي سمير غانم تنهار لحظة وداع حماتها – إتفرج

فجع الموت الفنان المصري، حسن الرداد، اليوم الأحد، بوفاة والدته بعد صراع مع المرض.

وأعلن الرداد خبر وفاة والدته، قائلا: “توفت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا، السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب (إنا لله و إنا اليه راجعون).

وأشار إلى أن صلاة الجنازة على والدته بعد صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص فى دمياط، اليوم الأحد.

وكان رد فعل الفنانة إيمي سمير غانم من وفاة حماتها بمنشور شاركته عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، والذي يضم صورة لها معها وزوجها، وكتبت معها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي”.

وتابعت: هيوحشني حبك لي وبوستك لي كل يوم الصبح، فاديه الرداد يا أعظم أم وأحن قلب طول عمرك في ظهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك، ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة وأحضنك، بحبك”.

وحرص العديد من الفنانين على تقديم التعازي لحسن الرداد في رحيل والدته، منهم الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني التي قالت له: “البقاء لله يا حسن ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه ويصبركم شد حيلك”.

وكتبت الفنانة اللبنانية مايا دياب لحسن الرداد: “يا حسن، البقاء لله وأنا عارفة كانت إيه بالنسبة لك، ربنا يصبرك ويقويك يارب فراق الأم صعب”.

ونعى الفنان تامر حسني وفاة والده حسن لرداد بهذه الكلمات: “البقاء لله، الله يرحمها و يصبرك يا حسن يا حبيبي راحت عند الحنين الكبير أسألكم الدعاء والفاتحة”.

وعزت الفنانة التونسية، هند صبري، حسن الرداد: “البقية في حياتك يا حسن.. الله يرحمها ويصبر قلبكم، في الجنة ونعيمها إن شاء الله”.

وكان الفنان المصري، سمير غانم، صرح مؤخرا في برنامج “السيرة” من تقديم وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية “دي إم سي” أنه لا يجلس كثيرا مع زوج ابنته حسن الرداد بسبب انشغاله بمرض والدته، والتي أشاد بطيبتها الشديدة.