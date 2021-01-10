فن ومشاهير

تراند اليوم : حسن الرداد ينعى والدته.. برسالة مؤثرة- شاهد

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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الفنان حسن الرداد أعلن وفاة والدته، على أن تقام مراسم دفن الجثمان في وقت لاحق من يوم الأحد.

وقال حسن الرداد عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أمّ في الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله وإنا اليه راجعون”.

بدورها عبّرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن حزنها لوفاة والدة زوجها حسن الرداد، وقالت عبر حسابها بتطبيق “أنستقرام”: إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي.. هيوحشني حبك ليّ وبوستك ليّ كل يوم الصبح،

فاديه الرداد يا أعظم أمّ وأحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك، ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة وأحضنك.. بحبك”.

حسن الرداد ينعى والدته.. برسالة مؤثرة- شاهد

حسن الرداد ينعى والدته.. برسالة مؤثرة- شاهد

 


هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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