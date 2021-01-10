تراند اليوم : مين جاي .. راغب علامة بيشجع جمهوره : أنا أول واحد هاخد لقاح كورونا

قال الفنان راغب علامة إنه سيكون من المشجعين للقاح كورونا عند وصوله، وإن كلامه قبل ثلاثة أشهر تم اجتزاؤه واستخدامه في حملة إعلامية مضادة للقاح.

وبدأ راغب علامة حديثه بالإشارة إلى مقولة نابليون بونابرت: ليس هناك إلا الأغبياء الذين لا يغيرون رأيهم، وقال إنه عندما تكلم قبل ثلاثة أشهر كان الوضع مختلفا، وكان هناك الكثير من التشويش والأخبار السيئة جدا فيما يتعلق باللقاح، ولم يكن معروفا من أين سيأتي، لكن مع وجود شركات عملاقة وراء اللقاح وحصوله على الموافقة نحن في أمان.

وأضاف راغب علامة أنه لا يزال عند رأيه في أن كورونا حرب عالمية ثالثة لا مجرد فيروس ظهر بالصدفة، وأنه أدلى بتصريحه وقت كانت في لبنان بين 100 و 150 حالة في اليوم، واليوم هناك 6000 حالة.

وتابع: كل شيء يتغير، ومع مجريات الأمور يجب أن يأخذ أحدنا القرار الصائب، واليوم هناك شركات كبرى، ولا مشكلة لدي عند وصول اللقاح، بل بالعكس سأكون من المشجعين، خصوصا وأنا أرى وسط تفشي كورونا بشكل كبير هجمة إعلامية مضادة للقاح.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر.