صورة هنا الزاهد في طفولتها.. لم تتغيّر ملامحها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر تطبيق انستغرام بنشر صورتها من مرحلة الطفولة.

وعلقت هنا على صورتها “ليه الكلكعة دي يا أمي بتعملوا فينا كدة ليه”، في إشارة إلى ملابسها الكثيرة. تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة وجمال هنا في طفولتها ولاحظوا ملامحها الجميلة التي لم تتغيّر، ونالت إعجاب الالاف منهم وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها وطيابتها وبراءة ملامحها.

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة اللبنانية عرض أحدث مسلسلاتها “حلوة الدنيا سكر” ينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين، مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.