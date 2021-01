عائلة كارداشيان.. نهاية حقبة وبداية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متأثرة خلال تسجيل الحلقة الأخيرة من برنامج Keeping Up with the kardashians، يوم الجمعة 8 يناير 2021، إذ نشرت فيديو على حسابها على انستغرام استعرضت فيه الوليمة الرائعة التي أعدت احتفالاً بانتهاء تصوير البرنامج الذي استمر 14 عاماً، وكتبت كيم معلقة : “آخر يوم تصوير للبرنامج”.

وحرصت كيم على إظهار تفاصيل مائدة الطعام التي تميزت بتنسيقات الزهور الجميلة إلى جانب إعداد قطع البسكويت المزينة بصور جميع أفراد عائلتي كارداشيان وجينير المشهورين، كباراً وصغاراً. كذلك نشرت شقيقة كيم الصغرى كلوي كارداشيان مقاطع مصورة من المناسبة ظهرت فيها ابنتها ترو طومسون وابن اختها بسولم ويست وهما يلعبان ويتناولان البسكويت الخاص بالمناسبة.

وبدا طاقم العمل أيضاً متأثراً بانتهاء البرنامج، إذ شارك أفراده في الاحتفال الذي أقيم في الباحة المنزلية لمنزل عائلة كارداشيان. ورغم انتهاء تصوير البرنامج الواقعي الذي بث على شبكة أن بي سي على مدى 14 عاماً، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء مشوار نساء كارداشيان وجينير، إذ تتجه العائلة للعودة إلى التلفزيون في نهاية العام الجاري. وكانت خدمة البث هولو أعلنت في ديسمبر الماضي أنها وقعت اتفاقاً مع كيم وكلوي وكورتني كارداشيان ومع والدتهن كريس جينير وأختيهما غير الشقيقتين كايلي وكيندال جينير. وبموجب هذا الاتفاق ستعد النساء محتوى جديداً سيبث من خلال تلفزيون هولو المملوك لديزني في الولايات المتحدة وعدة دول في الخارج من خلال شبكة ستار.

ويأتي تصوير الحلقة الأخيرة من البرنامج بعد ثلاثة أيام فقط من ظهور تقارير تفيد بأن زواج كيم وكانيه ويست الذي دام ست سنوات أوشك على الانتهاء، إذ أشار أحد التقارير إلى أن كيم قد وكلت المحامية لورا واسر المعروفة في هوليوود بملكة طلاق المشاهير، لتتولى المباحثات في مسألة الطلاق وتقسيم الثروة بينهما، إذ تصل ثروة كانيه ويست إلى 1،3 مليار بينما تبلغ ثروة كيم 900 مليون دولار. ورغم ذلك، يقال إن كيم تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ زواجها، والحفاظ على عائلتها وتجنيبها مرارة الطلاق.