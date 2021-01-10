بالفيديو – أسيل عمران عروس بالأبيض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تألقت النجمة السعودية بفستان أبيض ساحر من توقيع المصمم اللبناني شربل كرم، لفت أنظار الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي.

بدت أسيل عروساً ساحرة، واعتمدت مكياجاً ناعماً وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وأشار الجمهور بإطلالة أسيل اللافتة، متمنين لها السعادة والحب وأن تدخل القفص الذهبي هذا العام.

وبدوره نشر المصمم شربل كرم مقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام، وعلق قائلاً: “أسيل تنشر سحرها إينما حلت”.

على صعيد آخر، كانت أسيل قد نشرت مجموعة فيديوهات لها أثناء وجودها في أحد صالونات تصفيف الشعر وكشفت عن إعجابها بالقصة التي اعتمدتها الفنانة بلقيس مؤخراً، وسألت جمهورها عن رأيهم في قصة شعر مع غرة قصيرة تشبه إلى حد كبير قصة بلقيس.

يذكر أن أسيل عمران كانت قد شاركت مؤخراً في مهرجان القاهرة السينمائي وتألقت بفساتين مميزة لفتت أنظار الجمهور.